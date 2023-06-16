Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre hava sıcaklıkları kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2-4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar ise genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kısa süreli kuvvetli olarak esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

İstanbul: Parçalı bulutlu, gece saatlerinde Avrupa Yakası yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

İzmir: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu 24

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu 22

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 35