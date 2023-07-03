Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve doğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 34

İstanbul: Parçalı bulutlu 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 33

Adana: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Antalya: Az bulutlu ve açık 30

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 29

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 28

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 27

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39