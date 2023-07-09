Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey, Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın kuzeyi, Güney ve Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güney ve batısı ile Batı Karadeniz’in batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı 25

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 27

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 32

Adana: Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 38

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli yer yer şiddetli olması bekleniyor) 25

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların çok kuvvetli yer yer şiddetli olması bekleniyor) 27

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar öğleden sonra yerel kuvvetli 20

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 38