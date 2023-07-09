Yurtta hava durumu
Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve batısının gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Karadeniz Bölgesi geneli ile Yozgat ve Sivas çevrelerinde kuvvetli, Karadeniz'in kıyı illerinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey, Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın kuzeyi, Güney ve Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güney ve batısı ile Batı Karadeniz’in batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı 25
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 27
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 32
Adana: Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı 33
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 38
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli yer yer şiddetli olması bekleniyor) 25
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların çok kuvvetli yer yer şiddetli olması bekleniyor) 27
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar öğleden sonra yerel kuvvetli 20
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 38