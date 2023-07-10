Ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz, Sinop, Kastamonu kıyıları, Kayseri, Niğde, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Yozgat’ın doğu, Sivas’ın kuzey ve batı, Erzurum’un kuzey ilçelerinde kuvvetli, Ordu, Giresun, Rize, Artvin çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 2-4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzey, yurdun doğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney ve Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer çok bulutlu 22

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 29

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Adana: Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

Antalya: Parçalı bulutlu 38

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; öğleden sonra kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.) 22

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 35