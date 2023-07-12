Yurtta hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor, kuzey kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının ülke genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 31
İstanbul: Az bulutlu ve açık 32
İzmir: Az bulutlu ve açık 36
Adana: Az bulutlu ve açık 39
Antalya: Az bulutlu ve açık 38
Samsun: Parçalı bulutlu 29
Trabzon: Parçalı bulutlu 28
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 22
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37