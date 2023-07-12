Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor, kuzey kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yurtta hava durumu
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Hava sıcaklığının ülke genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 31

İstanbul: Az bulutlu ve açık 32

İzmir: Az bulutlu ve açık 36

Adana: Az bulutlu ve açık 39

Antalya: Az bulutlu ve açık 38

Samsun: Parçalı bulutlu 29

Trabzon: Parçalı bulutlu 28

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 22

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37