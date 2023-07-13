Yurtta hava durumu

Yurt genelinde yağış beklenmiyor, kuzeydoğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yurtta hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülke genelinde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve doğulu yönlerden, zamanla yurdun kuzey kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 33

İstanbul: Az bulutlu ve açık 34

İzmir: Az bulutlu ve açık 36

Adana: Az bulutlu ve açık 41

Antalya: Az bulutlu ve açık 41

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 28

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 28

Erzurum: Az bulutlu 26

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39