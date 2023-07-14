Yurtta hava durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor, kuzeydoğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor, kuzeydoğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre; yurt genelinde sıcaklıkların 2 - 4 derece artması; rüzgarın ise genellikle kuzey ve doğulu yönlerden, zamanla yurdun kuzey kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 35
İstanbul: Az bulutlu ve açık 35
İzmir: Az bulutlu ve açık 38
Adana: Az bulutlu ve açık 40
Antalya: Az bulutlu ve açık 43
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 30
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 28
Erzurum: Az bulutlu 28
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 43