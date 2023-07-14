Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor, kuzeydoğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre; yurt genelinde sıcaklıkların 2 - 4 derece artması; rüzgarın ise genellikle kuzey ve doğulu yönlerden, zamanla yurdun kuzey kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 35

İstanbul: Az bulutlu ve açık 35

İzmir: Az bulutlu ve açık 38

Adana: Az bulutlu ve açık 40

Antalya: Az bulutlu ve açık 43

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 30

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 28

Erzurum: Az bulutlu 28

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 43