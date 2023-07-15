Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklığı Marmara ile Batı Karadeniz’de 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 34

İstanbul: Az bulutlu ve açık 33

İzmir: Az bulutlu ve açık 39

Adana: Az bulutlu ve açık 43

Antalya: Az bulutlu ve açık 41

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Trabzon: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Az bulutlu 26

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42