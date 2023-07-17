Yurtta hava durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Van'ın kuzey ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklıkları yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerin 2-4 derece üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, zamanla Doğu Anadolu’nun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege kıyılarında, Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde Doğu Anadolu’nun batısında ve İç Anadolu’nun güneyinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 31
İstanbul: Az bulutlu ve açık 31
İzmir: Az bulutlu ve açık 37
Adana: Az bulutlu ve açık 40
Antalya: Az bulutlu ve açık 41
Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 22
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38