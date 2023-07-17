Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklıkları yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerin 2-4 derece üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, zamanla Doğu Anadolu’nun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege kıyılarında, Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde Doğu Anadolu’nun batısında ve İç Anadolu’nun güneyinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 31

İstanbul: Az bulutlu ve açık 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 37

Adana: Az bulutlu ve açık 40

Antalya: Az bulutlu ve açık 41

Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 22

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38