Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde 8 ila 12 derece azalacak, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece artacak. Rüzgar, genellikle güney, zamanla Marmara’da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı, Batı Karadeniz’in batısı ve Orta Karadeniz kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 39

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 29

İzmir: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 35

Adana: Az bulutlu ve açık 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 35

Samsun: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren doğusu yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 37

Trabzon: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 32

Erzurum: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 43