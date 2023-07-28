Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; Rize çevreleri ile Artvin’in kuzey, Trabzon’un doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının İç Ege, İç Anadolu ve Karadeniz bölge genelinde 8 ila 12 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Kıyı Ege ve Orta ve Doğu Karadeniz’in kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatıdan yer yer kuvvetli (30-60 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 28

İstanbul: Az bulutlu 29

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Adana: Az bulutlu ve açık 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 38

Samsun: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Trabzon: Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 (Yağışların, sabah saatlerinde doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.)

Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42