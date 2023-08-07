Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, hava sıcaklığının kuzey kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 35

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu (Öğle saatlerinde Çatalca ve Silivri ile Tekirdağ’ın kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.) 32

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Adana: Parçalı bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Samsun: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinde doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 32

Trabzon: Parçalı bulutlu 31

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 32

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 43