Yurtta hava durumu
Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara'nın doğusu, Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Bolu, Karabük, Çankırı, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Ankara'nın ve Eskişehir'in kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Marmara ile Karadeniz ve Ege kıyılarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, diğer bölgelerde artmaya devam edecek, Marmara ve Kıyı Ege’de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısında ve kuzey Ege’de kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu, kuzeybatı çevreleri mevzi sağanak yağışlı 39
İstanbul: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 30
İzmir: Az bulutlu ve açık 33
Adana: Az bulutlu ve açık 45
Antalya: Az bulutlu ve açık 35
Samsun: Parçalı bulutlu 29
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı 29
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 33
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 45