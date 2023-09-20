Yurtta hava durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Doğu Akdeniz Toroslar mevkii, Osmaniye, İskenderun Körfezi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Iğdır'ın güney, Sivas, Ağrı ve Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının ülke genelinde artarak mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz kıyıları ile yurdun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 27
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 27
İzmir: Az bulutlu ve açık 30
Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32
Antalya: Az bulutlu ve açık 32
Samsun: Parçalı bulutlu 24
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 34