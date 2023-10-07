Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 23

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu Yakasının kuzey kıyıları aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 25

İzmir: Az bulutlu ve açık 28

Adana: Parçalı ve az bulutlu 33

Antalya: Az bulutlu ve açık 31

Samsun: Parçalı bulutlu 22

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı 22

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 17

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 28