Yağışların, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde (1800 metre) karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Sinop çevreleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güneyi, İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun batısında pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığının bugün kıyı kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde normallerinin 2-4 derece altında gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey, kuzeydoğu; Doğu Anadolu’nun doğusunda batı, güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyıları, Marmara ve Kuzey Ege’de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 20

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 21

İzmir: Az bulutlu 26

Adana: Parçalı ve az bulutlu 33

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 29

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı 17

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı 17

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 15

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 26