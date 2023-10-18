Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Marmara’nın Doğusu, Akdeniz, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Tunceli, Muş ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altıda seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güneyinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 15

İstanbul: Parçalı, zamanla çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

İzmir: Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 22

Adana: Parçalı, zamanla çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 24

Antalya: Parçalı, zamanla çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 24

Samsun: Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. 14

Trabzon: Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. 17

Erzurum: Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 13

Diyarbakır: Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 24