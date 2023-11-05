Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığının batı kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın kuzey ve batısı ile Kıyı Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 22

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 24

İzmir: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Samsun: Parçalı bulutlu 24

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 26

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 16

Diyarbakır: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli 22