Yurtta hava durumu
Yurt genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Bursa, Osmaniye, Ordu, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Batman çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları yurdun kuzeybatı kesimlerinde 2 ila 8 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güneyli, Marmara ve Karadeniz’de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı 12
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı 17
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı 22
Adana: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren (batı ilçeleri hariç) aralıklı sağanak yağışlı 23
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 18
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor) 20
Erzurum: Çok bulutlu, öğlen yağmur ve sağanak yağışlı, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmurlu 12
Diyarbakır: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 19