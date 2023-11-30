Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu’nun kuzeyi ile Orta Karadeniz’de güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (40-60 km/saat) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 14

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 14

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 20

Adana: Parçalı bulutlu 21

Antalya: Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 19

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 18

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 18

Erzurum: Parçalı bulutlu 2

Diyarbakır: Az bulutlu 13