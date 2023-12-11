Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre; akşam saatlerine kadar Antalya çevreleri, Muğla kıyıları ve Mersin’in batısında yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz’in Toroslar mevkiinde ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu’nun puslu yer yer sisli geçmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının yurdun güney kesimlerinde 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı yağmurlu 11

İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 12

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 16

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15 (Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.)

Samsun: Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 17

Trabzon: Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 16

Erzurum: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar 5

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralık yağmur ve sağanak yağışlı 13 (Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.)