Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeydoğusu, Akdeniz’in Toroslar Mevkii, İç Anadolu’nun kuzeyi( Sivas hariç)Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kütahya, Osmaniye, Adana ve Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı, yurdun güney ve doğu kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 29

Adana: Parçalı bulutlu, yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 29

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 33