Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Ankara ve Çankırı çevreleri ile Eskişehir’in kuzey kesiminin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Karadeniz kıyıları ile Sakarya ve Bolu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklıkları kuzey ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç ve güney kesimlerde normallerinin 3-5 derece altında seyredecek. Rüzgarın, genellikle yurdun batısında kuzey ve kuzeybatı, Karadeniz bölgesi ile yurdun doğu kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 29

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 30

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 30

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, iç ve doğu kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 28