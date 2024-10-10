Yurdun kuzey kesimleri, Trakya, Ege kıyıları ve Doğu Akdeniz’in doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kastamonu, Sinop’un iç kesimleri, Aydın’ın kıyıları, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun’un iç kesimleri, Adana’nın kuzey çevreleri ve Kahramanmaraş’ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun kuzeyi ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 26

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 26

İzmir: Parçalı bulutlu 29

Adana: Az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Antalya: Az bulutlu ve açık 28

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 27

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 22

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33