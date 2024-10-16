Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç) ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Ağrı çevreleri ile Erzurum’un güney, Muş’un doğu kesimlerinde, gece saatlerinde Doğu Karadeniz kıyıları ile Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyıları, Ordu ve Erzurum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve doğu, güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ile gece saatlerinde Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 23

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 21

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 29

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 28

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 23

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor 22

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde güney kesimlerinde, gece saatlerinde il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 18

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29