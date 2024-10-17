Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Doğu Anadolu (Malatya hariç) ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı 6-12 derece azalarak ülke genelinde mevsim normallerinin altına düşecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Karadeniz ile Ege kıyıları, Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa), Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 15

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 17

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 23

Adana: Parçalı ve az bulutlu 28

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 27

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor) 18

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor) 19

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor) 12

Diyarbakır: Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor) 20