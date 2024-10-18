Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Sivas, Çankırı çevreleri ve Ankara’nın kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın İç Ege, İç Anadolu’nun güneyi ve Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer hafif zirai don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve güney kesimlerde 3-6 derece azalacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Ege, İç Anadolu’nun güneyi ve Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri kısa süreli sağanak yağışlı 12

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 23

Adana: Parçalı ve az bulutlu 26

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 28

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17 (Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.)

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 9

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 19