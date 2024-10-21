Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kocaeli, Sakarya, Çankırı, Yozgat, Sivas ve Kayseri çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Sinop çevreleri ve Kastamonu’nun kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı, Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güneyi, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Anadolu’nun batısı ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı, Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güneyi, Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Doğu Anadolu’nun batısı ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 14

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 18

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 22

Adana: Az bulutlu ve açık 25

Antalya: Az bulutlu ve açık 28

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların, yerel kuvvetli, 1100-1200 metre üzeri yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.) 16

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların, yerel kuvvetli, 1100-1200 metre üzeri yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.) 14

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı 5

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 18