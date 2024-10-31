Yurdun kuzey kesimleri ile güneydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz ile Sakarya, Kocaeli, Bilecik, Samsun, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 17

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 19

İzmir: Az bulutlu ve açık 23

Adana: Parçalı ve az bulutlu 29

Antalya: Az bulutlu ve açık 28

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı 19

Trabzon: Parçalı bulutlu 17

Erzurum: Az bulutlu ve açık 14

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 22