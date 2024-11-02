Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu’nun güney ve doğusu ile Zonguldak, Bartın, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari çevreleri ile Sakarya ve Düzce’nin kuzey kesimleri, Hatay’ın güney kesimleri, Kastamonu’nun kıyı ilçeleri ve Diyarbakır’ın doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre kuzey kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde doğu ve güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 19

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 19

İzmir: Az bulutlu ve açık 22

Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 30

Antalya: Az bulutlu ve açık 28

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 23

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 19

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 15

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu doğu ilçeleri sağanak yağışlı 24