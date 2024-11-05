Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Ardahan ve Hakkari çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli, yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 12

İstanbul: Parçalı bulutlu 16

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 21

Adana: Parçalı ve az bulutlu 26

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 27

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 12

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 13

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 7

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 18