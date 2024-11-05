Yurtta hava durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Ardahan ve Hakkari çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Ardahan ve Hakkari çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli, yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 12
İstanbul: Parçalı bulutlu 16
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 21
Adana: Parçalı ve az bulutlu 26
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 27
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 12
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 13
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 7
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 18