Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu’nun yağmur ve sağanak, Artvin’in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının, kuzey ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 12

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 15

İzmir: Az bulutlu ve açık 21

Adana: Az bulutlu ve açık 26

Antalya: Az bulutlu ve açık 25

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 14

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 7

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 17