Yurtta hava durumu
Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.
Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyreden hava sıcaklıkları yurt genelinde 2 ila 4 derece artacak. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 14
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 18
İzmir: Az bulutlu ve açık 21
Adana: Az bulutlu ve açık 27
Antalya: Az bulutlu ve açık 26
Samsun: Parçalı bulutlu 15
Trabzon: Parçalı bulutlu 14
Erzurum: Parçalı bulutlu 9
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 19