Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyreden hava sıcaklıkları yurt genelinde 2 ila 4 derece artacak. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 14

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 18

İzmir: Az bulutlu ve açık 21

Adana: Az bulutlu ve açık 27

Antalya: Az bulutlu ve açık 26

Samsun: Parçalı bulutlu 15

Trabzon: Parçalı bulutlu 14

Erzurum: Parçalı bulutlu 9

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 19