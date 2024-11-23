Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Marmara’nın güneydoğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile akşam saatlerinden sonra iç bölgelerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Batı ve Orta Karadeniz’de kuvvetli, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ile Antalya’nın doğu çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Batı Karadeniz, Kuzey Ege, İç Anadolu ile Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerde kuvvetli, yer yer fırtına (50-80 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı 16

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16 (Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.)

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 (Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.)

Adana: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24 (Yağışların gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.)

Antalya: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22 (Yağışların doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.)

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 25 (Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.)

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 21

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 11

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 19