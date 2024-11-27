Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Zonguldak, Bartın, Karabük çevreleri ile Kastamonu, Trabzon, Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağmurlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusu ile Siirt ve Şırnak çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize’nin iç kesimleri, Artvin ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Ülkenin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile sabah ve gece saatlerinde iç ve batı kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, Doğu Anadolu’nun doğusunda 2 ila 4 derece azalacak. Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden, Trakya’da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz’in batısında batı ve kuzeybatıdan kuvvetli (50-70 km/saat), Doğu Karadeniz’in doğusunda batı ve güneybatıdan fırtına, yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 3

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 13

İzmir: Az bulutlu ve açık 16

Adana: Parçalı ve az bulutlu 16

Antalya: Az bulutlu ve açık 18

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 11

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu 12

Erzurum: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı -4

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 9