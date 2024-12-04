Yapılan son tahminlere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Antalya, Isparta, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Akdeniz Bölgesi’nin iç kesimlerinin yüksekleri ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yurdun doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın Marmara Bölgesi ve Ege kıyılarında kuzey yönlerden, diğer kesimlerde güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinde Orta Akdeniz kıyılarında doğu ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu 6

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı 11

İzmir: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 16

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 15

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yer yer yağmurlu 14

Trabzon: Parçalı, zamanla çok bulutlu 14

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu -5

Diyarbakır: Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu 11