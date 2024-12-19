Yurt genelinin parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Artvin çevrelerinin yağmurlu, Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle güneyli, kuzeydoğu kesimlerde batı ve kuzeybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 8

İstanbul: Parçalı bulutlu 13

İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 18

Adana: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 20

Antalya: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 18

Samsun: Parçalı bulutlu 14

Trabzon: Parçalı bulutlu 13

Erzurum: Parçalı bulutlu 1

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 10