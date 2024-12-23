Yapılan son tahminlere göre, ülke geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Ege (Afyonkarahisar hariç), Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Iğdır ve Van hariç), Güneydoğu Anadolu ile Yalova, İstanbul, Karaman ve Çorum çevreleri yağışlı geçecek. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, kıyılarda yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksekleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Antalya’nın doğusu ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalarak, Güneydoğu Anadolu ve Orta Karadeniz’de 3 ila 5 derece artacak. Rüzgarın, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 8

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların, gece saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.) 15

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.) 14

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların, doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.) 15

Samsun: Çok bulutlu 13

Trabzon: Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15

Erzurum: Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı -1

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu 4