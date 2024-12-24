Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu (Şanlıurfa dışında) ile Karaman, Erzurum, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da yağış alan yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova, İzmir, Uşak, Manisa, Denizli, Adana, Mersin çevreleri ile Çanakkale’nin güney kesimlerinde kuvvetli, Batı Akdeniz, Aydın ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 8

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor 12

İzmir: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 13

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor 15

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor 17

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 19

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 16

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı 2

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 12