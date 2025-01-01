Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmakta.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları Karadeniz kıyıları ve İç Ege’de 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 8

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 11

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 15

Adana: Parçalı ve az bulutlu 18

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 17

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 12

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 11

Erzurum: Parçalı bulutlu -3

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 10