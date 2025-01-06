Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz kıyıları, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Eskişehir, Konya, Sivas, Zonguldak, Sinop, Tokat, Elazığ ve Siirt çevreleri yağışlı geçecek. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Antalya, Rize, Artvin, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Çanakkale’nin güney, Balıkesir’in batı, İzmir’in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ülkenin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimler ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda 3 ila 5 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 7

İstanbul: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 9

İzmir: Çok bulutlu 10

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 16

Antalya: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 13

Samsun: Çok bulutlu 11

Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 13

Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı 0

Diyarbakır: Çok bulutlu, doğu ilçeleri aralıklı yağmurlu 6