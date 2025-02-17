Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu’nun batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege’nin yüksekleri, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan tahminlere göre, hava sıcaklığı Marmara bölgesinde 2-4 derece düşecek, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı 11

İstanbul: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 7

İzmir: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı 16

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı 19

Antalya: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 16

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 12

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -1

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 13