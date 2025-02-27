Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege ile Batı Akdeniz kıyıları, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Karabük çevreleri, Sakarya ve Düzce’nin kuzey ilçeleri yağmur ve sağanak yağışlı, sabah saatlerinde Rize, Artvin, Ardahan ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İzmir çevreleri ile Çanakkale’nin güneyi, Balıkesir ve Aydın’ın kıyı ilçelerinde kuvvetli sağanak şeklinde olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı beklenirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıkları 3 ila 5 derece artacak. Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 9

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 3

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor) 14

Adana: Parçalı ve az bulutlu 16

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı 16

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 7

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 6

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -3

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 10