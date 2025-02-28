Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Kırklareli hariç), Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Hatay, Samsun, Rize ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun kuzeyinin yüksekleri, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Afyonkarahisar, Rize ve Artvin çevreleri ile Batı Akdeniz’in Toroslar kesiminde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken, rüzgarın ise genellikle güney, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 8

İstanbul: Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu 12

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 16

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 16

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmurlu 8

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 8

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -2

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 10