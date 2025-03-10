Yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, güneydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Malatya ve Elazığ’ın güney ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı, Marmara, Ege ve Karadeniz ile doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan tahminlere göre, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yurt genelinde artmaya devam etmesi, rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 21

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 15

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 22

Adana: Parçalı ve az bulutlu 24

Antalya: Az bulutlu ve açık 20

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 14

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 12

Erzurum: Parçalı bulutlu 7

Diyarbakır: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21