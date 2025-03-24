Yurdun batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Bursa, Kütahya ve Manisa çevreleri ile İzmir’in kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece artacak, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın ise güney, Güneydoğu Anadolu’da kuzey yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 20

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 17

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı 23

Adana: Parçalı ve az bulutlu 22

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 20

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 16

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 13

Erzurum: Az bulutlu ve açık 3

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 19