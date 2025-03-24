Yurtta hava durumu
Yurdun batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Bursa, Kütahya ve Manisa çevreleri ile İzmir'in kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.
Yurdun batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Bursa, Kütahya ve Manisa çevreleri ile İzmir’in kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece artacak, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın ise güney, Güneydoğu Anadolu’da kuzey yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 20
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 17
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı 23
Adana: Parçalı ve az bulutlu 22
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 20
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 16
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 13
Erzurum: Az bulutlu ve açık 3
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 19