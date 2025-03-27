Yurtta hava durumu
Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Çanakkale, Balıkesir'in batı kıyıları, Kahramanmaraş'ın kuzey ve batısı, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ülkenin iç ve batı kesimlerinde toz taşınımı, ayrıca sabah ve gece saatlerinde yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.
Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Çanakkale, Balıkesir’in batı kıyıları, Kahramanmaraş’ın kuzey ve batısı, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ülkenin iç ve batı kesimlerinde toz taşınımı, ayrıca sabah ve gece saatlerinde yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgar, genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 25
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 22
İzmir: Parçalı bulutlu 26
Adana: Parçalı bulutlu 29
Antalya: Parçalı bulutlu 24
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 20
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 16
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu 13
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 26