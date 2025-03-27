Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Çanakkale, Balıkesir’in batı kıyıları, Kahramanmaraş’ın kuzey ve batısı, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ülkenin iç ve batı kesimlerinde toz taşınımı, ayrıca sabah ve gece saatlerinde yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgar, genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 25

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 22

İzmir: Parçalı bulutlu 26

Adana: Parçalı bulutlu 29

Antalya: Parçalı bulutlu 24

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 20

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 16

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu 13

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 26