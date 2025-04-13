Yapılan tahminlere göre yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu (Konya ve Eskişehir hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Sakarya, Giresun, Trabzon, Antalya’nın doğu ilçeleri, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis çevreleri ve Osmaniye’nin doğu kesimleri yağışlı geçecek. Yağışların, kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Kastamonu’nun kuzeyi, Bartın, Karabük ve Sinop illerinin yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışları bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi bulunmakta.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının batı bölgelerde başlamak üzere artması bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı 8

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 13

İzmir: Parçalı bulutlu 18

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 18

Antalya: Çok bulutlu doğu kesimleri sağanak yağışlı 21

Samsun: Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 11

Trabzon: Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 11

Erzurum: Çok bulutlu aralıklı kar yağışlı 4

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 13