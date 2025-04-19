Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve batısı, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Sakarya, Kütahya, Aksaray, Niğde, Bitlis, Elazığ ve Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; Ankara’nın kuzey ve doğusu, Çankırı, Bolu’nun doğusu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum çevreleri ile Samsun ve Ordu’nun iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Karadeniz çevrelerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın, öğle saatlerinde İç Anadolu’nun güney kesimlerinde güney yönlerden (30-50 kilometre/saat) kuvvetli esmesi tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu’nun güney kesimlerinde (30-50 kilometre/saat) kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21 (Yağışların, kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.)

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, kuzey kıyıları yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yoğun olmak üzere sis ve puslu 19

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 25

Adana: Az bulutlu ve açık 30

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 22

Samsun: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15 (Yağışların iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.)

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15 (Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.)

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 25