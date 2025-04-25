Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Sakarya çevreleri ve Bilecik’in doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; Denizli, Isparta, Burdur, Antalya’nın iç ve doğusu, Kahramanmaraş’ın batısı, Osmaniye ve Adana’nın kuzeyi, Erzurum’un güneyi, Muş ve Bingöl’ün kuzeyi ile Tunceli’nin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 kilometre/saat), Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda (60-90 kilometre/saat ) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Karadeniz kıyılarında pus ve sis olayı bekleniyor. Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı beklenirken, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli, hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-60 kilometre/saat), Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda (60-90 kilometre/saat ) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 18

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 (Yağışların, kuzey çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.)

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21 (Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.)

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 13

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15 (Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.)

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25